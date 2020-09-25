嘉義市長黃敏惠體驗當1999專線服務人員接聽電話。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（坐者 ）體驗1999專線人員接聽電話。（廖素慧攝）

嘉義市1999便民服務專線25日由市長黃敏惠、中華電信嘉義營運處總經理李嘉興揭牌，重新開張，24小時全天候專人接聽，最快20分鐘內處理陳情事項，例如違停拖吊，市民及觀光客可下載「愛嘉義APP」用網路電話免費服務。

黃敏惠表示，1999服務專線停止運作4年，市民、里長都殷切盼望重啟，以快速回應市民反映突發、緊急的大小事，假日或深夜市府也能有人接聽電話，為民服務，感謝市議會支持，讓市府重啟1999專線，全方位迅速服務民眾。

市府智慧科技處郭長軒志說，1999專線24小時全年無休單一窗口諮詢服務，5名服務人員能說國、台語，依陳情案件相對應的不同局處訂定處理期限，最快20分鐘、最慢2天內派員勘查處理，查報案件由話務人員回覆業務單位辦理情形說明。

智科處管考科長陳嘉麗補充說明，1999話務中心滾動更新彙整2387道題庫，陳情、諮詢或觀光資訊都歡迎提問，最近提問排行榜第1名是「市府舉辦滿千送百」的活動怎麼辦理？還有若有人打1999陳情違規停車，等同於打110通報，最快20分鐘派員處理或拖吊。

智科處表示，1999專線也建置在市府線上陳情網站上，用電腦、手機、平板等行動裝置設備也能用，1999是國家通訊傳播委員會統一律定，在嘉義市撥1999等同於撥打市府總機，若是在外縣市則要撥打（05）2251999。

(中時 )