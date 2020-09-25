孔廟商圈店家回收舊衣，設計成新的布製商品。（台南市中西區公所提供／程炳璋台南傳真）（）

循環經濟夯，台南企業文化藝術基金會與台南市文化局、中西區公所合作，推動孔廟商圈多間商家成立「台南循環經濟學院」，回收舊衣、旗幟等廢棄布料，重新設計成各種商品，成為「布循環」的實踐基地。

中西區推動社造計畫聯手民間團體，以紡織起家的台南企業文化藝術基金會與政府合作，提出「好事共GO，孔廟商圈永續好南人行動」社造計畫，從舊布料回收，實踐「布循環」經濟。

基金會找來孔廟商圈內的茶布屋、七逃藝術等有永續循環共識的好南人，共同成立的「台南循環經濟學院」以現代最夯的循環經濟為核心理念，導入商品與服務。

台南企業文化藝術基金會董事長吳道昌表示，「台南循環經濟學院」是推動循環經濟的開始，接著開辦各式舊衣改造課程，讓舊衣、庫存布及其他再生物料可以透過設計重生。

孔廟商圈針對業者各自特色，推出舊衣升級改造、NG水泥袋、選舉布條等回收加工成手提袋、植物染布口罩等文創商品，26、27日於府中街、南門路封街擴大舉辦的孔廟循環創生文化節，將以循環市集、循環手作、藝文漫遊、循環餐飲，打造循環市集新模式。

(中時 )