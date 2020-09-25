國民黨立委陳玉珍。（圖／本報系資料照）

外交部長吳釗燮20日接受美國全國公共電台（National Public Radio）專訪，坦言政府目前不會尋求與美國建立全面外交關係，而該探索強化雙邊關係之道。國民黨立委陳玉珍直言，這番話就像男生明明追不到林志玲卻說自己不想追。

根據《中廣新聞網》報導，陳玉珍今日在立法院受訪表示，吳釗燮這樣的說法是不是表示以前說的可能都是騙人的？事實上，台美關係並沒有這麼好，所以要達到「建交」是做不到的；吳嘴巴上說不想和美國建交，就像一些男生說他不打算追林志玲，但其實根本就是自己追不到。

不只陳玉珍，就連國民黨黨主席江啟臣也對此說不解。將今在立法院受訪表示，對美國提升雙邊關係一直是不論朝野的共同目標，不曉得民進黨政府的外交目的是什麼？如果當前如民進黨政府所言，台美關係這麼好、這麼密切，最終目標應該是彼此建交才對。

江啟臣指出，因為1979年雙方斷交後，對中華民國來講努力多年來就是希望恢復邦交，如果有機會，是否該往這方面努力？為什麼不推動，讓人不解。

(中時新聞網)