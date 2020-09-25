被喻為「童顏芭比」、「芭比女神」的南韓知名女星韓藝瑟，9月18日迎來39歲生日，她在IG上公開多張工作人員及好友為她慶生時的照片及影片，隨後又上傳躺在床上的自拍影片，豐滿的上圍讓粉絲們全暴動。

韓藝瑟出道時便憑著高挑的身材與出色的外貌在選美比賽中脫穎而出，進入演藝圈後以自然又精湛的演技在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇中獲得觀眾的喜愛，加上親切不做作的個性與前衛大膽的穿搭風格讓她開始經營IG及YouTube頻道後迅速在網路上竄紅吸引大批粉絲追蹤，成為知名度超高的藝人網紅。

在 Instagram 查看這則貼文 한예슬（@han_ye_seul_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 上午 5:15 張貼

不久前迎來39歲生日的韓藝瑟，這幾日陸續在IG上PO出好友及工作人員為她慶生的照片及影片，吸引大批粉絲湧入祝福。而心情看似不錯的她隨後也PO出躺在床上的火辣自拍，豐滿上圍配上精緻的妝容，瞬間吸引超過7萬人按讚。

不少人忍不住留言大喊「美瘋」、「姐姐又殺人了」、「妳可以不要這麼美嗎？」、「這角度太致命了」。

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(中時新聞網)