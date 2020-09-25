體諒教師辛勞，台中市政府25日在教師節前夕舉辦優良教育人員表揚大會，市長盧秀燕頒獎表揚705位教育人員及1所幼兒園，她更宣布中市繼首創教師全時進修假後，近期將再推出中市教師假日出公差補償辦法，鼓勵教師熱血投入教育，培養每位學子成長茁壯。

台中市政府25日舉辦「杏壇培學子、明倫育英才」優良教育人員表揚大會，市長盧秀燕親自出席，她深深一鞠躬，感謝所有教師，強調市府除已公布公費流感疫苗師生校內同步施打、全國首創全時進修假，她也再加碼公布，由於許多教師假日要因公出差，為補償教師假日的辛勞，市府近期會公布因公出差補償辦法，感謝教師辛勞。

這場優良教育人員表揚大會在葳格國際會議中心登場，由盧秀燕親自頒發師鐸獎、教育奉獻獎、40年資深優良教師、40年資深教保人員、教育優良行政人員、優良特殊教育人員、30年資深優良教師、30年資深教保服務人員、績優幼兒園、績優交通導護老師、愛心模範教師等11獎項，從幼兒園到大專院校，共計705位教育人員及1所幼兒園獲表揚。

其中，榮獲師鐸獎的上石國小教師閔柏惠，積極推動一系列國際教育主題課程，帶領孩子邁向世界；台中特教教師周玫君致力開發中重度障礙學生的教案教材及推動街藝培訓；內新國小教師張聖藝運用資訊科技創新教學，帶領全校課程及教師專業發展；益民國小教師王姝媛創建舞蹈隊及武術隊，並犧牲假期陪伴孩子；四育國中教師周志偉把學生當作自己孩子，開發學生潛能，建立自信。

而育英國中教師黃淑娟深入了解班上每個孩子的家庭背景、困境後，對症下藥；明道中學教師陳加南，以「家」的理念經營「藍韻國樂社」，甚至遠至非洲坦尚尼亞等地投入志工服務，讓音樂撫慰人心；大坑國小校長趙秋英以「大坑蘭心夢愛ACTION」課程參加108年度教育部教學卓越競賽，摘下「金質獎」榮耀。

另，張織雲、呂玉郎以及尤隆行三位退休教師也獲得教育奉獻獎。神岡區圳堵國小附設幼兒園，繼106學年度後，今年第二次榮獲台中市績優教保服務機構的殊榮，也獲109年度全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎校園營造與資源運用組甲等殊榮肯定。

(中時 )