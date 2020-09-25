藍心湄今出席活動。（圖／TVBS提供）

藍心湄主持《女人我最大》18年，首度入圍金鐘獎《生活風格節目主持人獎》，25日和黃子佼、趙岱新一同出席2020粉美賞《頒獎典禮》活動，被問到是否有準備得獎感言？藍心湄透露「沒什麼準備，前陣子都在加護病房」，媒體追問為何頻繁進出醫院，她忍淚回應「我爸爸在加護病房，已經去天上」，證實83歲父親於9月初已過世。

藍心湄坦言，本來有在考慮要不要出席典禮，「2020好多事情，好多知心好友都走了，就覺得本來想說，就不要出席任何活動，但想想，不行這是演藝圈最大盛事，如果不參與說不過去」，但暌違18年再次入圍金鐘獎，藍心湄透露，全家人都超開心，是演藝圈一大盛事，如果結束順手拿個伴手禮（指金鐘獎），爸媽會很開心」。

今3人同穿粉色衣服出席，藍心湄說自己不愛粉色，比較喜歡偏黑，而藍心湄身材保養得宜，她透露家族身材就是四肢纖細、中間豐滿，也強調這不是在炫耀，典禮禮服是由媽媽挑的，當天不會特地露，會以自己喜歡顏色為主，也不會走紅毯。

日前黃鴻升（小鬼）於家中驟逝，其女友峮峮當天正好錄影《女人我最大》，藍心湄說，當天峮峮早半小時已進棚準備，還沒看到新聞推播，當時她看見新聞，當下傻住心想「這是真的嗎？」，擔心峮峮不知情，趕緊叫製作人去通知棚內的峮峮「我連看她眼睛都不敢看」，也讓峮峮趕緊返家。

(中時 )