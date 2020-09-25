美股周四止跌反彈，台股今天在美股止跌，台積電(2330)開高帶動，早盤開高一度出現逾百點的反彈，但追價買盤無力，台積電翻黑，亞股也震盪；台股電金大型權值股均偏弱勢，所幸台積電收盤漲1元，食品塑膠等傳產股逆勢上漲，台股開高震盪收低，高低點逾230點，收盤跌31點至12232點，成交值2090億元。本周台股大跌，本周大跌642.71點。

周四美股隨著美國兩黨期望重啟紓困案談判，新屋銷售數據優預期，科技股重啟漲勢，終場美股四大指數漲幅介於0.2~0.97%；蘋果收漲1.03%；AMD漲1.46%；台積電ADR漲0.59%；聯電ADR漲1.38%。

在本周以來連4天拉回後，今天也在美股止跌帶動，台積電開高4元，早盤台股開高一度出現逾百點的反彈，但追價買盤無力，加上昨天跌破季線，市場信心弱，早盤漲點收斂，盤中翻黑，最低12149點，距早盤高點低近240點，今日收黑十字線；且持續被制於季線之下，並且短期技術面仍弱勢。

台股指標股台積電開高4元，一度帶領電子股指數上揚，加上早盤金融股止跌，以及傳產的生技部分個股聚人氣，台股早盤仍維持在平盤之上整理。

台股今天以12312.94點，開高48.6點，開盤後15分鐘指數來到12381.22點，大漲116.8點，漲幅0.95%，不過量能並未跟上，衝高之後，買氣後繼無力。中場台積電翻黑，中小型電子股殺聲隆隆，台股最後由台積電收漲1元使得指數未收在最低，但無力翻紅。

電子權值股為此波大盤自13031點下跌的元兇，尤其是台積電自17日除息以來連跌6個交易日，今日呈現弱勢反彈，台股同步弱勢反彈。今日收周線，收長黑棒。

回顧昨天，周四台股以跳空跌破季線的12,487.48點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數下跌319.5點，收在12,264.38點，跌幅2.54%，成交量2443.71億元。三大法人合計賣超487.8億元：外資賣超436.77億元、投信賣超7.44億元、自營商賣超43.58億元。

台股周四跌破季線，且短天期均線走跌，今日仍弱勢，下周四為中秋節四天連假，台股下周僅三個交易日，預計指數將持續整理。

(時報資訊)