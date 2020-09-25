新光金(2888)旗下新光人壽與台中市政府合作辦理「低收入戶微型保險」，提供為期1年、保額30萬元的團體微型保險，保費將由新光人壽慈善基金會全額捐贈，協助弱勢家戶獲得更周延的保障。

自微型保險業務開辦至今，新光人壽已與多個縣市政府合作，今年首度與台中市政府合作，弱勢家庭投保團體微型保險後，如果家庭的經濟支柱因意外「失能」或「身故」，這筆30萬元理賠金可以救一家人。除此之外，當保險公司獲知個案意外「失能」或「身故」時，也可立即通報社會局，讓家戶在最艱困時，獲得即時的幫助。

微型保險因具備保費低廉、投保便利、免體檢等特色，因此素有「銅板保單」之稱。近年新壽也積極響應政府政策，持續擴大微型保險保護傘，希望弱勢民眾每年都能以負擔得起的小額保費，購買基本保障，才不會因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境。

新壽自2014年開辦微型保險至今，累積投保人數約16萬人，捐贈人數逾10萬人，保費捐助累計已近2,300萬元，展現保險保障家庭、安定社會的大愛精神。

(時報資訊)