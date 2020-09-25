澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）周五表示，新冠肺炎疫情引爆的企業關閉潮導致失業激增，在澳洲政府大幅提高社福支出後，政府債務已經逼近國內生產毛額（GDP）的25%。

在10月6日公布聯邦預算之前，弗萊登伯格表示，在截至今年6月30日的財政年度間，澳洲政府債務總計達到4,912億澳元（3,466億美元），相當於GDP的24.8%，遠高於截至2019年6月底財年的19.2%，也略超出澳洲官方7月時預測的24.6%。

龐大的財政激勵措施已經促使這位財長放棄一直以來想讓預算重返盈餘的願望，他暗示財政政策仍將保持寬鬆，至少在失業率「穩當」跌破6%之前。

澳洲已經陷入30年來第一次經濟衰退，政府預期未來幾個月失業率可能從8月的6.8%升至約10%。

弗萊登伯格表示，上年度的預算赤字初估為853億澳元，並預估本財政年度（截至2021年6月底）預算赤字將飆升至1,850億澳元，是2008/2009年全球金融危機期間創下之歷史新高記錄545億澳元的三倍多。該預算赤字相當於GDP的9.7%，將創下二戰結束以來的最高記錄。弗萊登伯格表示：「復甦之路將漫長、崎嶇且艱辛」。

(時報資訊)