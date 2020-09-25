系微(6231)宣布旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O支援英特爾最新一代Pentium、Celeron及Atom代號為Elkhart Lake超低功耗處理器，另外，亦支援應用於物聯網（IoT）和嵌入式平台領域的第11代Intel Core代號為Tiger Lake處理器產品。

英特爾於本周發布的Atomx6000E、Pentium以及Celeron N和J系列處理器為英特爾第一個專為物聯網設計的處理器平台。藉由這些新款處理器所提供的高性能和效能支援、先進的連線能力以及硬體安全防護功能，可協助滿足工業4.0、智能工廠、邊緣計算等日益增長的運算處理需求。

英特爾新產品發表同時展現系微除了對應用於物聯網和嵌入式裝置的「Tiger Lake」系列處理器提供解決方案之外，並也能為當今各式各樣搭載從Core i3-1110G4到Core i7-1185G7新型Intel Core處理器的行動平台提供技術支援。

系微旗艦UEFI BIOS產品能使系統製造商可以充分利用新平台完善的可擴充性能、高效能以及進階的內建I/O和安全功能，例如Thunderbolt 4、Intel控制流強制技術（Intel CET）、Intel全加密記憶體技術(Intel TME)等等，以協助其客戶實現開發從ULP伺服器、存儲與網路到邊緣計算和物聯網創新產品。

系微今年受惠於遠端教學及辦公需求，對於筆電出貨大增，營收獲利表現強勁，第2季獲利達0.61億元，每股盈餘1.59元，而前8月營收7.39億元，年增18％，近來筆電依舊供不應求，可望讓系微營運維持相對高檔。

(時報資訊)