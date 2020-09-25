日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )今(25)日正式宣布將展開第一屆的「SO TOP」校園競賽，So-net 鼓勵新一世代青年人能學以致用，當紅創作歌手「陳零九」也同樣支持年輕朋友多方嘗試音樂創作，並鼓勵參與競賽、挑戰自我；官方希望藉此比賽提供莘莘學子們展現自我、實作學習並發揮創意的熱血舞台，期盼學子們能追求卓越、邁向頂端！

「SO TOP」音樂、遊戲、肖像、校園大使四組競賽同步開跑 總獎金近20萬等你來搶！

So-net 秉持著「打造完美多元的娛樂體驗」的品牌願景，以消費者需求為出發點，開創獨特且優質的娛樂內容，以提供消費者完美極致的使用體驗！此次，邀請年輕世代的佼佼者們，一同挑戰並呈現出新奇而多元的娛樂內容，共同打造富有創意色彩的SO TOP夢想！

「SO TOP」校園競賽將於28日10：00起開放報名，並於11月23日10：00止結束收件，此次競賽共分為四個面向，分別為「音樂創作」、「校園大使」、「遊戲角色平面設計」與「創意肖像設計」，藉由豐富的競賽內容激發學生們各方面的創意與無限潛能，不僅著重在學生們的創意度與主題相符性，更期盼能看見不一樣的思維與創新。此外，So-net 為了能加深產學合作的連結度，在各項的競賽項目中提供不同的發展機會，包括得獎作品可上架於旗下代理的遊戲中、設計作品有機會獲得行銷團隊的授權經紀合約，甚至成為極具代表性的校園推廣大使等機會，四組總獎金更高達近新台幣20萬元！

第一屆「SO TOP」校園競賽四個面向豐富比賽廣度，致力於產學合作！（圖／So-net 提供）

音樂創作：我的夢想，由我發聲

So-net 與日本Octave music Inc. 攜手合作在台正式推出高品質音樂製作服務「Octave music 八度音創」，結合跨國界的專業音樂團隊與技術，提供客戶具世界級水準的詞曲創作、編曲製作，以及專業音樂家管理和代理等服務，服務對象不限於遊戲製作、藝人及偶像團體，也擴展至政府企業的廣告宣傳、校園校歌、個人樂譜製作等多元對象。與此同時，也致力為本土音樂創作者擴展事業版圖、打破音樂產業既有的業務模式，創造台灣音樂人跨國發展的機會，活化亞洲圈的音樂創作交流。

為了鼓勵台灣的原創歌曲的發展，發掘台灣的音樂歌唱、作詞作曲人才，「Octave music 八度音創」共同投入第一屆「SO TOP」校園競賽中，盼能藉此比賽為台灣年輕的樂壇好手們，共同開創一條康莊大道！此回音樂創作的主題為「追求卓越、夢想實現」，不僅呼應比賽的初衷，更期盼年輕世代的音樂人能展現獨有的青春活力、揮灑自身獨特的風格魅力，展現屬於自己的音樂夢！

第一屆「SO TOP」校園競賽音樂創作比賽：我的夢想，由我發聲！（圖／So-net 提供）

年度最火紅的狼人殺偶像—創作歌手「陳零九」鼓勵年輕學子們參與第一屆的「SO TOP」校園競賽，其創作的KTV熱門神曲《天黑請閉眼》熱潮襲捲各大街小巷，當中的創作之路，更是充滿難以言喻的心路歷程，對於陳零九而言，音樂是生活，創作像生火；曾經而創作的型態取決於靈魂的姿態。期盼這樣的音樂創作之火，能熊熊燃起在所有年輕人的心中，並持續擴散並延續下去。邀請所有心中燃有音樂創作之火的年輕人們，共同將夢想譜成歌曲，發聲在這個世代之中！

狼人殺偶像 創作歌手「陳零九」鼓勵年輕世代燃燒音樂創作的熱情（圖／So-net 提供）

遊戲角色平面設計：所謂魔法，由我創造

So-net 旗下代理多款人氣手機遊戲， So-net希望不僅單只有代理遊戲，更希望能促進學以致用、產學結合，透過鼓勵台灣的原創設計能量為精神，發掘台灣大專院校年輕世代的設計繪圖人才，盼能讓新血們為台灣產業注入一道全新的活力！故廣邀對設計、美術有興趣的學生以電腦繪圖的方式，繪製專屬的遊戲角色人物，並有機會可讓自己的繪畫作品活靈活現在So-net 旗下代理的日本國民級手遊強作《問答RPG魔法使與黑貓維茲》之中！

第一屆「SO TOP」校園競賽遊戲角色平面設計比賽：所謂魔法，由我創造！（圖／So-net 提供）

校園大使：我的青春，任我綻放

網路發展日益蓬勃，日本Sony集團經營網際網路事業核心—SNC(Sony Network Communications Inc. )提供網際網路連線(access)及內容(content)等服務，在台灣以『So-net』為品牌展開寬頻服務服務，期盼能提供給大眾更高品質的網路及多元化內容的附加價值服務。

在發展網際網路服務的同時，So-net 也看見新世代青年人在網路媒體上的創意與活力，盼能搭上現今的趨勢，以網路社群為出發點，鼓勵年輕學子在其中展現自我、發揮創意，找到獨特的風格與自信，為此提供一個專屬的「校園大使」徵選舞台，鼓勵學生在自己的社群軟體上，上傳「最能展現創意的網際網路體驗」貼文，並在文中分享網際網路帶給自身有什麼樣的體驗，盡情使用影像與文字表現出年輕人的無限巧思與創意！邀請對於網路擁有高度熱情的學生們共同參與，有機會在So-net 行銷團隊中成為專屬的校園大使，向企業傳遞新世代的創新思考，在產業中注入一股全新的泉源。

第一屆「SO TOP」校園競賽校園大使比賽：我的青春，任我綻放！（圖／So-net 提供）

創意肖像設計：所謂設計，由我定義

是否常對於可愛、有特色的自創角色愛不釋手、打開通訊軟體時不免要傳上一兩張自己所愛的貼圖作為分享呢？So-net 旗下代理「PostPet」、「ROKU」、「Din Dong 癲噹」與「大福君」等多款知名的肖像作品，此回希望能透過競賽看見更多不一樣的作品，包括角色或紋樣(pattern)等圖像設計，從中挖掘年輕的創作們的無限潛能，So-net 將與得獎設計者簽訂授權經紀合約，希望能扶植台灣未來的設計新星們迅速發展，邀請喜愛繪畫、創意無限的學子們，打造獨一無二的創作角色，讓So-net 專屬的宣傳團隊，成為年輕有為的創作者有力的後盾，推廣其作品使之發光發熱！

So-net 此回邀請到人氣圖文創作者「ETHAN」共同推廣第一屆的「SO TOP校園競賽」，作為出版過《樂觀很好，但我不需要：紅唇客棧的消極生活》的創作者，平常以看似消極的態度來過生活，用簡單的圖文，反映世上無知事物的各種無奈，沒想到幽默與獨特的繪畫風格，卻引起25萬粉絲廣大迴響，看似最消極的圖文繪畫，卻是鼓勵著閱讀者別放棄希望；最輕鬆詼諧的行徑，讓人莞爾。所謂設計，由自身來定義，ETHAN鼓勵年輕世代的設計創作者們，拿起手中的畫筆，揮灑出屬於自己青春的色彩！

人氣圖文創作者「ETHAN」共同推廣「SO TOP校園競賽」（圖／So-net 提供）

So-net 今年舉辦的第一屆「SO TOP」校園競賽將於下周一9月28日10：00正式展開報名，邀請大專院校的學生們共同參與此回競賽，追求卓越，夢想實現！未來更多關於「SO TOP校園競賽」的比賽資訊，敬請持續鎖定相關新聞與官方粉官網的最新消息！

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