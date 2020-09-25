鬱金香狂熱是人類史上著名的幾大泡沫之一，源自於1593年一位荷蘭商人從土耳其進口首株鬱金香，由於這種花是舶來品，因此擁有鬱金香花便成為有錢人的符號。開始只有鬱金香行家才懂得欣賞鬱金香之美，但在形成風潮後，投機客便趁機炒作，只要今天買了，明天就可賺一筆，交易場所也逐漸熱鬧起來。

1634年，買鬱金香的熱潮蔓延到中產階級，價格波動也逐漸瘋狂起來，1000荷蘭盾一朵鬱金香花根，不到一個月就變成2000荷蘭盾了。當時的荷蘭，貴族、商人、船員農民、泥炭搬運工、小伙子、姑娘們，或是收破爛的婦人，所有人都加入炒鬱金香行列。

至1637年初，一株名為「永遠的奧古斯都」的鬱金香球莖居然被炒到6700荷蘭盾。這筆錢足以買下阿姆斯特丹運河邊的一棟豪宅，當時荷蘭人平均年收入只有150荷蘭盾。此時，荷蘭政府開始採取煞車行動，加上土耳其運來的鬱金香也大量抵達，鬱金香不再那麼稀有，於是1637年2月4日，鬱金香價格瞬間大暴跌，之後6周內竟然下跌90%，鬱金香成為一朵普通的花。幾乎在一夜之間，所有參與投機的人連抱頭痛哭都來不及，他們背上了還不清的巨大債務。

人們從不相信，轉變為半信半疑，進而相信、貪婪這個過程，人類的歷史其實不斷再重演，上期筆者提到近期很多散戶進場意願濃厚，尤其是連其實失去對風險的控制，轉變成為巨大的損失。

近期筆者看到資本市場越來越多新手進場，尤其是剛出社會甚至在校學生都紛紛進場，市場更是充斥著當沖無本獲利的神話傳說，過往的歷史宛如又在眼前重演。

但如果問筆者台股是否要進入崩跌狀態，則未必如此悲觀。目前台股主要是因為資金行情，但目前上市上櫃都跌破季線，權王台積電仍在季線之上，再加上10月中台積電法說，市場樂觀看待展望，因此筆者認為台股本波從3月18日以來都是大多頭走勢，沒有較大的回檔修正，因此短線面臨回檔修正的壓力，但跌幅應該有限。

11月3日是美國總統大選，企圖連任的川普也不會希望股市表現拖累他的選情，因此拉回反而是逢低進場布局的時間點，不論是拜登政策力推的綠能產業，或是第三代半導體、車聯網、5G等未來新興產業，在疫情影響下，全球產業也跟著變化，如旅遊、留學等，疫情阻撓人的面對面接觸，在家上班上課的需求將會大幅提升，資金、產業也會往這些產業前進，透過學習就可以降低過往的盲從，進而能在資本市場累積財富。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時新聞網)