各位，今年中秋，你開烤了嗎？
中秋節也是烤肉節，除了吃月餅、柚子，烤肉已經變成固定行程。在你刷著烤肉醬、吃著香噴噴的烤肉的同時，汽水和手搖飲絕對不能少。
》吃肉：純茶系列飲品最解膩
》吃海鮮：檸檬系列飲品最合拍
手搖飲店CoCo知道大家想喝飲料又怕胖的複雜心情，於9/25 至 10/05推出獨家優惠；解膩茶品首選紅/綠/青茶，任選2杯銅板價50元，清爽茶品首選檸檬紅/綠/青/冬瓜露任選三杯100 元，讓你省荷包，身體解膩不卡油！
CoCo 純茶系列，透過專業調茶師於頂普拉產區進行嚴格的選茶，口感清香回韻，平順輕滑；另外無糖純茶也是解膩高手，不吃烤肉，用來搭配月餅更是一大法寶！
▍ 商品資訊
CoCo 中秋解膩優惠(北、桃、竹 門市限定)
活動時間 : 2020年9月25日 至 10月04日
活動內容：莊園紅茶 / 茉莉綠茶 / 四季春青茶，任選2杯50元
檸檬紅 / 綠 / 青 / 冬瓜露，任選3杯100元
註1：實際販售品項/金額以門市公告為主
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。