各位，今年中秋，你開烤了嗎？

中秋節也是烤肉節，除了吃月餅、柚子，烤肉已經變成固定行程。在你刷著烤肉醬、吃著香噴噴的烤肉的同時，汽水和手搖飲絕對不能少。

◆ 圖片來源：CoCo

》吃肉：純茶系列飲品最解膩

》吃海鮮：檸檬系列飲品最合拍

手搖飲店CoCo知道大家想喝飲料又怕胖的複雜心情，於9/25 至 10/05推出獨家優惠；解膩茶品首選紅/綠/青茶，任選2杯銅板價50元，清爽茶品首選檸檬紅/綠/青/冬瓜露任選三杯100 元，讓你省荷包，身體解膩不卡油！

CoCo 純茶系列，透過專業調茶師於頂普拉產區進行嚴格的選茶，口感清香回韻，平順輕滑；另外無糖純茶也是解膩高手，不吃烤肉，用來搭配月餅更是一大法寶！

◆ 圖片來源：CoCo

▍ 商品資訊

CoCo 中秋解膩優惠(北、桃、竹 門市限定)

活動時間 : 2020年9月25日 至 10月04日

活動內容：莊園紅茶 / 茉莉綠茶 / 四季春青茶，任選2杯50元

檸檬紅 / 綠 / 青 / 冬瓜露，任選3杯100元

註1：實際販售品項/金額以門市公告為主

(中時新聞網)