中華民國野鳥學會近日遭國際鳥盟片面除名，中華鳥會近日舉行會員代表大會，並決議，決定將中華鳥會的英文名稱從Chinese Wild Bird Federation（CWBF）更改為 Taiwan Wild Bird Federation（TWBF），加強英文名稱在國際間的識別度，讓我們能夠持續拓展與其他組織的網絡關係，深化全球的保育合作。

聲明指出，國際鳥盟成員來自全球超過百個獨立的鳥類保育組織，竭盡全力推動各自國家和地區的保育事務。然而，中華鳥會被國際鳥盟解除夥伴關係，是出自國際鳥盟執行長與全球理事會不正確的政治決定，決定也未與世界各地的國際鳥盟成員協商或告知，請求所有的朋友應繼續支持您各自在地的國際鳥盟夥伴，以及他們所投入的重要保育工作。

聲明提及，在最近一封由國際鳥盟執行長寫給其他夥伴團體的信中意指中華鳥會會刻意將政治涉入保育工作，但中華鳥會重申，中華鳥會從未表達任何政治立場，「我們是保育組織，不是政治推手」，因為國際鳥盟片面要求中華鳥會簽署不合理的政治宣言，並視為「風險」，卻未曾明確定義究竟何謂「風險」。為了釐清現況，中華鳥會決定公布與國際鳥盟之間的對話信函，證實有願意尋求共識的堅定立場。

聲明也說，保育必須以科學作為基礎，即使發生這種不幸的事件，中華鳥會仍會完全支持國際鳥盟在全球保育計畫中的科學原理與方法論。未來也將往生物多樣性關鍵地區的新框架邁進，這是由許多國際保育組織及非政府組織所倡議，對全球生物多樣性具重要性指標的棲地環境。

中華鳥會最後指出，鳥類不明白國界的存在，若無法共同努力，就會危及保育工作。尤其在亞洲，共有48種受脅候鳥會經由東亞-澳大拉西亞遷徙線遷移，他們都極需來自遷徙線上不同國家、地區的重視與保護。鳥類保育需要全球和區域性的策略經營，無論是來自何處的研究人員或保育人士，都應該團結在一起，作為全球鳥類保育的夥伴，將繼續與擁有共同目標的所有組織和伙伴並肩奮鬥。

(中時 )