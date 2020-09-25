台南市副市長趙卿惠(右三)、奇美醫學中心院長邱仲慶(左三)、奇美食品董事長宋光夫(右二)。(曹婷婷攝)

在台灣，人口老化產生慢性腎臟病發生率及洗腎率皆冠居全球，市面上的麵包及點心因含磷鉀成分居高，幾乎不適合腎臟病人食用，奇美醫學中心與奇美食品為病友量身推出4款低鉀低磷麵包，未來將供應永康、佳里、柳營3院區醫院及其他醫療院所訂購。

奇美醫學中心營養科組長賴春宏表示，根據衛福部統計，台灣洗腎人口數高達8萬人，許多病友常反映無法品嘗點心、麵包，與奇美食品合作，研發低麩米圈圈、低麩纖蔬棒與低麩湯種南瓜包與豆乳布丁等麵包、點心，滿足病友小小的心願。

賴春宏說，洗腎病人每日需嚴格限制飲食磷、鉀、鈉等礦物質及水份攝取量，若能選擇低磷鉀含量的點心，又同時能提供優質蛋白質來源，腎臟病友即可安心享用，奇美食品以日本熊本製粉與植物性大豆鮮奶油等食材，研發低麩質、低磷鉀的健康麵包，許多病友品嘗後都讚不絕口。

奇美食品Cest si bon幸福頌烘焙主廚林子翔運用自製天然湯種酵母，強化麵包溼潤度與化口性，每款健康麵點均符合低磷與低鉀，每日一上架即秒殺的豆乳布丁，口感滑順香嫩，不僅受到奇美醫學中心病人們喜愛，同時也受到醫護人員青睞。有病友開心分享，洗腎病人完全沒有零食可吃，現在有健康麵包當零食，感覺好幸福。

(中時 )