共機頻頻擾台，傳出10月1日至10日，大陸及台灣國慶日期間，大陸恐會有更大的動作。就怕兩岸戰火一觸即發，各項議題也引起網友熱議，網路平台透過大數據分析近半年網路聲量，了解台灣民眾最關心哪些話題。

大陸解放軍動作頻頻，《網路溫度計》分析3月29日至9月24日網路聲量，其中6月9日多架共軍蘇愷30戰機現蹤，進入我西南空域，單日網路聲量為1535筆，隨著共機擾台次數、頻率越來越多，討論度也逐漸提高。

9月19日美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）來台，19架共機越過海峽中線挑釁，單日網路聲量達1萬4889筆。22日總統蔡英文親赴澎湖視察子儀艦官兵，喊話不容許別人在我領空耀武揚威，討論聲量來到1萬9241筆，也是近半年最多，加上買飲料事件，成為各界討論焦點。

在「兩岸若開戰」的熱門關鍵字部份，網友對於美國是否會趕來協防、馬英九首戰即終戰說法，還有台灣能撐多久、是否要上戰場等話題，都有很高的關注度。

至於哪些人最愛討論有關兩岸開戰的議題，數據分析結果顯示，PTT八卦版鄉民最熱衷，有8330筆網路聲量。

(中時新聞網)