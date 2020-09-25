共機接連擾台，讓台海近日情勢緊張，24日清晨有多架軍機高速掠過台北市上空，隆隆聲響引發民眾恐慌，紛紛疑惑地問「是中共打過來了嗎？」國防部也緊急說明，是國慶的預演。對此，資深媒體人陳揮文在廣播節目中則說，「共機擾台心理戰，還是有一定威脅」。

每年都會有國慶預演的狀況，為何今年有不少民眾會擔心？陳揮文說，「其實我跟大家解釋，共機擾台心理戰，還是有一定威脅，兩岸真的箭到弦上？當然希望不要有，希望蔡總統發揮領導能力時候，要務實，否則一個戰機就讓不少民眾雞飛狗跳；他也坦言，兩岸都是玻璃心，我也是，誰不是？」

陳揮文直言，「如果不願意看到台海發生戰爭，兩岸都要努力，這不是單方面問題。」

至於，總統蔡英文24日上午也在臉書PO文，早上台北市區的鬧鐘有點不一樣，這是戰機飛行的聲音，戰機飛行是為了今年國慶的預演，請大家安心，陸軍的CH-47直升機，以及空軍的UH-60M直升機、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，先後飛越總統府上空，除了參與預演的單位外，中華民國國軍各級部隊，現在也正堅守每個崗位，全神貫注守衛著國家，下次預演時間：9/29、10/6、10/8。

(中時新聞網)