北市未立案安養院大火，引發雙北論戰，新北市昨查獲一未立案安養機構，勒令停業並開罰10萬元，卻被台北市副市長黃珊珊酸是「平常就知道，昨天才抓到」；新北市長侯友宜25日受訪表示，此案是在他下令查察後，由民政體系幹部通報，目前新北只發現這家，不排除還有其他家，市府會全力清查，如果還有絕對不手軟，做好該做的事。

侯友宜說，別的縣市發生未立案安養機構大火，造成嚴重傷亡，別人會發生的事新北也絕對不會例外，他才會下令全面再度清查還有那些未立案老人長照機構沒被發現。

侯友宜說，他要求社會、警察、消防民政全力清查，也鼓勵民眾通報，剛好這段時間查獲一間處以重罰，市府也會在一個月裡面讓裡頭所有長者能夠得到適度安置。

侯友宜強調，對所有未立案機構，絕對嚴厲查察不手軟，他也拜託民眾若有發現，也能通報市府，若業者拒不開門，市府絕對強力破門、強力取締。

(中時 )