高雄前市長韓國瑜雖遭罷免，但其一舉一動仍相當受到外界矚目，近期有消息傳出韓將參選台北市長或是國民黨主席。對此，有媒體認為，若韓參選可能再度牽動挺韓反韓嚴重對立，到時國民黨為黨的存續，可能會選出一位最「無害」的黨主席出來。

國民黨7日召開中常會，黨內許多大咖都到場與會，會中對於許多國民黨未來的路線走向做出討論，如九二共識、台北市長候選人等議題都被拋出來，但最令外界好奇的是，現任主席江啟臣的任期只到明年，半年多後就將改選，那麼下一任國民黨主席將會是誰呢？

對此，外界認為韓國瑜的下一步很有可能藉由黨主席東山再起，且韓近來頻訪各地，接觸基層，和韓團隊的聚餐，在在都被視為參選的起手勢。資深媒體人黃暐瀚也解讀，韓就是要選明年黨主席。而另一資深媒體人尚毅夫更認為，韓國瑜參選黨主席選舉比參選台北市長的機率來得高，不過他認為韓國瑜還未下最後決定。

不過，《上報》認為，雖然韓國瑜遭到罷免，但韓粉還是不離不棄，死忠支持到底，成為韓國瑜在國民黨內不容小覷的力量，但若韓真的參選，可能又再度引發藍營內部挺韓反韓勢力嚴重對立，國民黨可能到時為保住黨的存續發展，會選擇一位能平衡黨內各派系且無害的黨主席出來領導國民黨。

(旺報 )