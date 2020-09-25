雷雨彈攻山區 屏東、高雄豪大雨特報 15:202020/09/25 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高、屏山區雨勢擴大，氣象局發布豪、大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今針對屏東、高雄發布豪雨及大雨特報！ 氣象局指出，高屏山區易有短時強降雨，局部地區也有大雨發生機率，提醒民眾應注意雷擊及強陣風。尤其屏東一帶，不僅有大雷雨，也從原先的大雨升級為豪雨特報。 今受東北風影響，氣溫明顯轉涼、水氣偏多。明起至下周一持續吹東北風，迎風面北部、東部天氣不穩定，降雨機率高。其他地區多雲到晴，午後有雨。 (中時新聞網) #高雄 #屏東 #豪大雨特報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保發中心辦亞洲保險論壇 04:102020/09/25 全球財經 英國保誠人壽攜渣打銀行發2張人民幣壽險保單 14:002020/09/25 財經 中科院台東疑試射強弓飛彈 04:102020/09/25 兩岸要聞 「高雄創世代」開啟南台灣新創投資媒合里程碑 11:162020/09/25 生活 路樹修剪成不像樣 木料拿來賣 04:102020/09/25 地方新聞 碩辣椒攻日告捷 營運添動能 04:102020/09/25 證券．權證 《半導體》京鼎發債20.1億元 擴產添動能 10:002020/09/25 財經 屏東石斑魚打破曇花一現說 再度外銷美國市場 13:512020/09/25 財經 挫屎驚見5m巨蟲卡菊花 男用手拉崩潰喊：還在動 11:132020/09/25 生活 加工區核准五投資案 總額逾13億 04:102020/09/25 產業．科技 生活熱門新聞 再婚人妻意外標下前婆家房子 櫃子一張17年前舊照丈夫臉綠了 - 生活 愛河整條變褐色「飄屎味」 網一翻wecare臉書傻了 - 生活 吃蛋怕膽固醇過高 醫學博士曝：只要注意1件事就行 - 生活 10月喝爆星巴克 買一送一5天限定大放送 - 生活 喝咖啡可提高大腸癌生存率？醫揭「最佳杯數」：效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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