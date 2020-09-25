因對流雲系發展旺盛，中央氣象局今針對屏東、高雄發布豪雨及大雨特報！

氣象局指出，高屏山區易有短時強降雨，局部地區也有大雨發生機率，提醒民眾應注意雷擊及強陣風。尤其屏東一帶，不僅有大雷雨，也從原先的大雨升級為豪雨特報。

今受東北風影響，氣溫明顯轉涼、水氣偏多。明起至下周一持續吹東北風，迎風面北部、東部天氣不穩定，降雨機率高。其他地區多雲到晴，午後有雨。

(中時新聞網)