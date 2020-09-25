入秋天一變涼，是不是想吃點辣的呢？有人愛吃辣，全年不拒，有人吃點辣就會拉肚子，有人可能根本不能吃辣，一吃痼疾就發作。對此，營養專家表示，辣椒含有辣椒素，若適量攝入對身體有益，但要注意烹飪方法，儘量避免重油、重鹽和一次性吃太多。另外，有2類人須特別當心，吃辣會為健康付出慘痛的代價。

大陸營養師頣中一在微博上發文表示，從營養素成分來說，辣椒富含維生素C、維生素B6和維生素A原，還有多種抗氧化成分和膳食纖維，烹飪得當的話營養價值很高。吃辣椒也被發現有助於降低肥胖、糖尿病、心血管疾病的風險。

不過，吃辣也有其風險，並非人人身體可以承受。頣中一解釋，辣椒之所以讓人覺得辣，是因為裡面有辣椒素，這種香草醯胺類生物鹼會和人體感覺神經元中的神經受體結合，釋放神經遞質傳送到大腦中，同時也會引起很多的生理反應。

有人吃辣之後食道和胃部都會有強烈的灼燒感，還可能伴有胃痛，因為腸道蠕動收到刺激，一吃辣就腹瀉。也有人會出現相反的狀況，因為肛門處的神經受體被啟動，從而出現肛門疼痛甚至便秘的情況。還有有慢性咳嗽、支氣管炎擴張的人也不能吃辣，很有可能會誘發哮喘。許多有皮膚問題的人也常被要求「不能吃辣」，因為辣椒可能會導致大量出汗、組織充血，影響病情。

頣中一說，如果你有上述相關的情況，應當要注意規避少吃辛辣。更何況在我們的傳統烹飪方法裡，辣還往往和重油、重鹽聯繫在一起。「要結合自己的身體情況和生活方式理性吃辣」，頣中一說，辣椒尤其是辣椒素本身在適量攝入的情況下是個好東西。但是要注意烹飪方法，儘量避免重油重鹽和一次性吃得太多，畢竟再能吃辣的人耐受度也是有極限的。

(中時新聞網)