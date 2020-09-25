太惡劣！老婆在住院還強盜財物，37歲張男因缺錢買毒，跑到經常上門光顧的新莊檳榔攤，謊稱要買啤酒後，動手毆打高齡老闆並搶奪收銀機內7萬元逃逸，新莊警分局接獲報案，8小時內在板橋逮到惡劣搶匪，將他依強盜罪送辦。

據悉，昨日下午張男子進到位在新莊八德街的檳榔攤，見店內僅有高齡69歲的張姓老闆獨自顧店，他先佯裝買了檳榔、香菸、保力達跟啤酒，同時在店內一邊喝酒一邊玩起手機遊戲。

張男子13時30分許見老闆疑似打盹，突然用腳飛踢踹老闆後，並徒手毆打老闆臉部，老人家當場跌坐在地上，男子動手打開收銀機，將機台內的現金7萬元搜刮一空，騎機車揚長而去，留下臉部擦挫傷的老闆一臉錯愕，急忙打電話報警。

新莊警分局接獲報案，立刻鎖定涉案的37歲張男，發現他不但染毒，很可能將搶來的贓款拿去買毒吸食，員警一路追蹤，發現他買毒後還跑到板橋一家旅社內施打毒品，更把針筒遺留在旅館內。服務生向警方表示，張男進到旅館休息沒多久就退房，直到昨天傍晚員警找上門，店家才知道房客竟是名搶匪。

張男搶來的現金拿去買毒施打，吃飽喝足後晚間想起妻子還住在板橋的醫院，徒步走到醫院準備探視妻子，過程中遭埋伏員警查獲，當場搜出花剩的新台幣1萬元，將他帶回警局將他依強盜罪送辦。

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(中時 )