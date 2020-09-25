恆春半島百年老校普查建檔計畫耗時1年多，學者走訪逾20間學校完成408案1194件，過程堪稱關關難過關關過，不僅要克服環境、氣候造成的損壞，更要從校舍改建時差點被當垃圾丟掉的危機中救回，有如「搶救古物大作戰」。

屏東文資所所長林洋助指出，恆春半島百年老校普查計畫範圍跨及6鄉鎮，當中除有15間百年老校外，年滿50年的19間學校也被納入其中，主因是它們多為老校的分校，有可能保有可研究的文物，但卻也因「老舊」成了阻礙。

林洋助說，學校老舊就需要重改或改建，而當學校對於古物的概念或認知薄弱時，「古物就非常可能被當成廢棄物丟棄，據他所知，有學校的沿革誌、紀念冊、教具等，都因被認為用不到又沒列入財產，所以都一車一車被運走丟掉。

直到百年老校普查計畫啟動，校方在與學者溝通後，才驚覺「校園古物的重要性」，不少校長稱，古物不僅能補強校史的不足或可看性，更能有助地方發展史的探討，因此都非常配合計畫協助文物的維護與研究。

而除從垃圾車中搶救回古物外，要克服環境與氣候造成的損壞也是一大難事。林洋助說，因不少颱風都是從恆春半島登陸，此造成的雨勢讓不少紙類文物因泡水而毀損嚴重，經搶救後都趕緊用掃描或數位化保存，就怕維護不當失了寶物。

他說，普查過程困難重重，但也因而更顯見建檔的重要性，透過文資法賦予身分，它們不再是冷冰的物件或是無用的文書，而是具有價值與溫度的活歷史，之後會展開潮州、東港等屏中區的普查，進而擴展到宮廟、原民族群，讓地方的歷史軌跡更鮮明有趣。

(中時 )