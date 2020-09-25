國際羽球總會近日在官方推特舉行2010-2020年最佳運動員票選，男運動員由大馬拿督李宗偉脫穎而出，女運動員方面台灣好手戴資穎在最後對決票選中飲恨不敵印尼混雙名將娜席爾，名列第二。

這次票選由BWF總會提列出16位在這10年內有出色表現的球員，然而進行捉對廝殺票選，第一輪中箭落馬的有大陸女單王儀涵、雙打于洋、馬晉、陳清晨、王曉理、田卿、里約奧運金牌馬林、日本女雙松友美佐紀，止步8強的有泰國女單伊瑟農、丹麥女雙彼得森、大陸混雙天后黃雅瓊以及印度女單內維爾。

四強賽戴資穎擊敗奪得倫敦奧運女雙與混雙兩面金牌的大陸好手趙雲蕾，娜席爾則是輕取里約奧運女雙金牌得主、上個月宣布退休的日本名將高橋禮。戴資穎與娜席爾在決賽圈正面對決，然而在4269位球迷的投票中娜席爾獲得69.4%的高支持率，戴資穎敗給了在全英公開賽完成三連霸壯舉、3度在世錦賽女雙封后娜席爾。

(中時 )