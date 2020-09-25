隔夜美股四大指數收紅，加上台積電(2330)回神，台股今(25)日開漲48.56點，報12312.94點，權值股、金融股、傳產股輪番拉抬，台股開高後一度反彈逾百點，最高站上12385.81點，惟24日摜破季線，市場信心薄弱、買盤觀望情緒濃厚，使得台股漲幅受抑，盤中於平盤上下震盪，緊接著權值股臉色一變，台股開高走低，最低下探至12149.81點，逼近前低12144點，高低震盪達200點，終場下跌31.47點或0.26%，收12232.91點，12300關口守不住，成交量縮至2090.42億元，日K連5黑。本周下跌642.71點，連2紅止步。

今日外資(不含外資自營商)賣超2.8444億元，投信賣超9.5612億元，自營商賣超44.6399億元，三大法人賣超57.04億元。與前一個交易日相比，三大法人仍同步賣超，但外資賣超幅度明顯縮窄，投信及自營商賣超亦減幅。其中，外資連7日賣超，累計賣超823.28億元；本周來累計賣超718.95億元；本月來累計賣超681.64億元；今年來累計賣超5785.71億元。

今日集中市場跌多漲少，航運股收漲1.96%，稱霸大盤；水泥股收漲1.18%、金融股收漲0.98%，分別位居亞、季軍；而生醫股下挫3.22%，排名掉車尾，電子零件收跌2.6%，跌幅第二深。觀察權值股，台積電ADR收漲0.59%，權王台積電早盤開高4元至427元，盤中一度翻黑，最終小漲1元或0.24%、收424元，穩守季線。股王大立光(3008)、聯發科(2454)及鴻海(2317)均開高走低，終場分別收跌2.04%、2.5%、0.93%。

觀察大盤，貨櫃業喜迎旺季，歐美線運價飆漲，航運需求升溫，萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)乘風破浪，終場分別收漲6.51%、4.05%、8.21%。受惠產業利多，自行車好拉風，巨大(9921)、美利達(9914)訂單滿載，旺到明年不是夢，盤中雙雙大漲逾5%，終場收漲6.05%、4.71%。沉寂已久的金融股，在政府基金逢低加碼下，今展露頭角，盤中漲逾1.6%，躍升撐盤要角。其中，安泰銀(2849)收漲4.74%最多，領漲金融股；上海商銀(5876)收漲2.81%，位列第二，其餘如玉山金(2884)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、永豐金(2890)、華南金(2880)、第一金(2892)等均收漲1%以上。

水泥股中的亞泥(1102)24日法說報喜，兩岸水泥需求增加，而價格也有調漲空間，價漲量增有助今下半年營運，小漲1.49%、收40.8元。至於近日坐上失速列車的台灣存託憑證(TDR)族群，證交所出手處置，主力竄逃、股價急煞，精熙-DR(9188)、越南控-DR(9110)、巨騰-DR(9136)、泰金寶-DR(9105)、神州-DR(910861)等股打入跌停，美德醫療-DR(9103)則收跌5.81%。

5日RSI為12.77，10日RSI為27.29；9日K值為18.67，9日D值為34.99；20日乖離率為-3.49。國際利多、利空因素交雜，國際股市不穩，台股不免受影響，繼昨日摜破季線後，今開高走低、格局偏弱。第一金投顧分析，在本次跳空下跌缺口尚未回補前，台股格局依舊偏空，未來需特別留意外資動向。展望下周，日盛投顧看好半導體、航運股、原物料股及運動概念股。

(時報資訊)