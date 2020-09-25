追蹤華爾街隔夜科技股的上漲，日股周五揚升。

周五日經225指數收漲116.80點或+0.51%，為23204.62點，日經今日148檔個股上漲，69檔下跌。東證一部指數收漲7.79點或+0.48%，為1634.23點。東京交易所主板總交易股數為12.8億股，過去30日平均為11.4億股。

日經本周下跌155.68點或-0.67%，主因為部分分析師警告歐洲新冠肺炎病例持續暴增，已有第二波疫情的隱憂，將限制日本股票未來的上行空間。

今日日經指數的信心主要來於美國民主黨國會議員正在眾議院研擬2.2兆美元因應新冠刺激方案，預定下周進行投票。

美國領頭羊科技股隔夜大漲，費半更大漲0.97%，日本科技股延續漲勢。

分析師指出，投資人在下一輪企業盈利之前買進股票，以確保有資格獲得股息。

在主要大型股中，自動化廠基恩斯(Keyence)表現最好，漲2.16%，收報47260日圓，次為豐田汽車漲1.73%，報7031日圓。

東日本鐵路跌3.5%，中央日本鐵路跌2.8%，顯現市場對國內旅遊未具信心。

(時報資訊)