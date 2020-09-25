美國眾議院民主黨人正在擬定規模達2.2兆美元的新紓困振興方案，以及最新公布的新屋銷售數字大幅成長，提振了投資人對美國經濟復甦的信心，繼現貨市場震盪收高後，周五清晨美股期貨維持小漲格局。

目前道瓊指數期貨上漲0.42%，報26,826點。標普500指數期貨漲0.36%，那斯達克100指數期貨漲0.21%。

華爾街主要指數周四在劇烈震盪後均以小漲作收，道瓊指數收高0.2%，標普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.37%，道瓊指數與標普500指數本周以來仍然下跌，那斯達克指數表現相對強勁，本周以來小漲約0.4%。

經濟復甦的狀況已經成為近幾周來華爾街的熱門話題，尤其在最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）逝世後，許多策略師更加看淡華府會在大選前推出新紓困振興方案的可能性。高盛周四將美國第四季國內生產毛額（GDP）成長預測從6%大砍至3%。

不過美國眾議院籌款委員會主席尼爾（Richard Neal）周四透露，眾院民主黨陣營正在擬定一項規模達2.2兆美元的新冠振興方案，可能在下周付諸表決。眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則重申，她已準備與白宮展開協商。另有媒體報導，眾院民主黨人正在制定一個規模達2.4兆美元的新紓困法案，其中包括加發失業給付金，以及對航空業的援助。受此消息激勵，周四美股由黑翻紅。

(時報資訊)