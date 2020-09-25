小鬼長眠陽明山「臻善園」。（圖／粘耿豪攝）

小鬼火化回自己星球了…親妹手捧骨灰淚別哥哥

小鬼妹妹捧小鬼骨灰離開。（圖／粘耿豪攝）

小鬼的白色靈柩和白色靈車。（圖／許雅淳攝）

小鬼妹妹約14時28分離開殯儀館。（圖／吳松翰攝）

「小鬼」黃鴻升16日猝逝，享年36歲，今(25日)家屬為他低調舉行入殮、火化儀式，稍早14時21分火化完成，小鬼妹妹捧著哥哥骨灰不發一語上車。據知小鬼的骨灰最後選擇花葬，長眠在陽明山「臻善園」。

小鬼上週三突傳死訊，黃爸爸第一時間發現明顯已死亡，經解剖後確認死因是「主動脈剝離造成血管阻塞」，小鬼父親透過經紀人表示，因沒有特殊信仰，所以不會辦頭七儀式，追思會將交由滾石唱片舉辦，這場「地球上最浪漫的演唱會」將在10月6日舉行，由吳宗憲、KID忍悲主持，不會售票，入場方案還在研擬。

今上午家屬為小鬼舉行入殮儀式，選用白色棺木、白色靈車，中午在二殯的火化場進行火化，小鬼女友峮峮、昔日華岡幫好友楊丞琳、許瑋甯，及六月、李易、小甜甜等人都現身，據《ETtoday星光雲》報導，小鬼父親撇「白髮人送黑髮人」的禁忌，在人群中現身，而小鬼靈柩推入火化室後，穿著一身黑的小鬼爸爸緩緩走出，望向遠方，眼神十分哀痛。

對此，小鬼經紀人回應因為小鬼家沒有信仰，所以不介意送晚輩的禁忌，而家屬最後選擇用花葬處理小鬼身後事，骨灰將安置於陽明山「臻善園」，長眠在大自然中。

(中時新聞網)