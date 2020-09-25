金防部今（25）日在太武營區舉辦「新兵家屬懇親會暨親子嘉年華」，包括新兵、眷屬、社團表演人員共650人，在戶外廣場開心共度溫馨時光。（金防部提供）

當地眷屬相偕入營探親外，也有很多台灣家屬跨海來到，看到家人、子弟在軍中受到妥善照顧，都說「「真好!」（金防部提供）

金防部「戰鼓」迎賓表演，鼓聲鼕鼕震撼人心。（金防部提供）

金防部舉辦新兵家屬懇親會，家長與入營子弟開心相聚。（金防部提供）

懇親會現場安排「射擊體驗」等多元活動和社團攤位之一。（金防部提供）

另有「氣球DIY」及「射擊體驗」等多元活動和社團攤位之二。（金防部提供）

金防部今（25）日在太武營區舉辦「新兵家屬懇親會暨親子嘉年華」，包括新兵、眷屬、社團表演人員共650人，在戶外廣場開心共度溫馨時光，現場洋溢「我們都是一家人」歡樂氣氛。

這項由金防部副指揮官張永文少將、政戰部主任劉強華少將主持的懇親會，當地眷屬相揪入營探親外，也有很多台灣家屬跨海來到，看到家人、子弟在軍中受到妥善照顧，都說「「真好！」。

1位來自嘉義的家長表示，自己40多年前也在金東師當兵，留下許多難忘的軍旅回憶，前年還特地回來走一趟，如今看到「少年仔」也來到金門服役，傳承保衛家園的任務，感覺特別的光榮，也會利用這次難得機會，再帶著家人到處走走。

金防部在此次懇親會中，也安排由官兵組成的擎天樂團、戰鼓社、舞獅社、原住民舞蹈社和氣球社、咖啡社、烘焙社及飛鏢社等軍中社團成果發表和迎賓表演，另有「氣球DIY」及「射擊體驗」等多元活動，展現國軍官兵創意與豐富才能，讓平日嚴肅的部隊生活增添溫馨與熱鬧。

(中時 )