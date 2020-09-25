天主教中華聖母基金會送愛心禮盒給阿公阿嬤賀中秋節。（天主教中華聖母基金會提供）

嘉義有5成家庭老老照顧，天主教中華聖母基金會與崇仁醫護專科學校餐飲管理科師生合作，趕製近800份少糖、少油、低熱量的鳳梨酥禮盒，25日送到居家服務的長輩手中，照顧84歲王姓阿公的83歲阿嬤收到鳳梨酥，感動得紅了眼眶。

王阿公和83歲的阿嬤結縭60多年，年輕時打工、做小生意賺錢養家，撫育3名兒女，兒子因意外往生，2個女兒遠嫁外地，夫妻倆成為老伴，熟悉的老鄰居陸續搬離，更形孤單，2年前阿公罹患輕度阿茲海默症，日常生活多靠行動遲緩的阿嬤照料。

嘉義市失智症共同照護中心今年3月間協助轉介給天主教中華聖母基金會做居家服務，居服員協助長輩沐浴、家務整理，成為阿嬤的好幫手，今天基金會將鳳梨酥親送到阿嬤手裡，阿嬤眼眶含淚，笑著說「挖真尬藝這個，很久沒吃了，真感謝，祝大家中秋節快樂！」

中華聖母基金會表示，嘉義地區連續13年蟬聯全台老人比例第1名，有近5成是老老照顧家庭，其中34％的家庭是失能與失智並存，家庭需求長照資源，卻資源支持不足，經濟困窘，中秋節是許多老人家渴盼的團圓節日，卻往往不可得。

基金會執行長黎世宏、嘉義市長期照顧管理中心主任莊美如、崇仁醫護管理專科學校校長周立勳、餐飲管理科主任呂玟蒨將裝滿暖意與愛的鳳梨酥及生活物資禮盒送給長輩，希望讓他們也有過節的溫馨氣氛。

(中時 )