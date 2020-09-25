今（25日）下午3時6分發生芮氏規模4.5地震，深度32.7公里，最大震度3級，震央在花蓮縣政府南偏東方48.3公里（台灣東部海域）。各地最大震度為：花蓮縣3級、台東縣2級、南投縣1級、宜蘭縣1級、彰化縣1級。

(中時新聞網)

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