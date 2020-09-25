15：06東部海域規模4.5地震 最大震度花蓮3級 15:322020/09/25 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東部海域規模4.5地震，最大震度花蓮3級。(中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（25日）下午3時6分發生芮氏規模4.5地震，深度32.7公里，最大震度3級，震央在花蓮縣政府南偏東方48.3公里（台灣東部海域）。各地最大震度為：花蓮縣3級、台東縣2級、南投縣1級、宜蘭縣1級、彰化縣1級。 (中時新聞網) #地震 #最大震度 #3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小檜溪水岸宅公開秒賣7成 房價站上3字頭 13:092020/09/25 房市新訊 入秋後 缺電才要浮現 04:102020/09/25 時論廣場 頂級名宅相鄰 峰雅傳奇登場 04:102020/09/25 產業特刊 精測3H探針卡 搭異質整合潮 04:102020/09/25 證券．權證 全國校園最大 南臺科大新風雨球場 落成 04:102020/09/25 投資理財 線上偽出國 Google運用AR把鹿港龍山寺跟摩艾像帶到你家 14:202020/09/25 科技 《產業》Pure Storage併購Portworx 加速客戶實現混合雲與多雲環境 12:162020/09/25 財經 面子工程成時代標配 醫美撈金 04:102020/09/25 兩岸新聞 《傳產》前三季大型土地及商用不動產交易突破3300億元 14:152020/09/25 財經 勞斯萊斯：充電和奢華品牌形象不符，只是環保法規迫使我們必須推出電動車 10:032020/09/25 汽車情報-汽車新聞 生活熱門新聞 再婚人妻意外標下前婆家房子 櫃子一張17年前舊照丈夫臉綠了 - 生活 愛河整條變褐色「飄屎味」 網一翻wecare臉書傻了 - 生活 10月喝爆星巴克 買一送一5天限定大放送 - 生活 吃蛋怕膽固醇過高 醫學博士曝：只要注意1件事就行 - 生活 喝咖啡可提高大腸癌生存率？醫揭「最佳杯數」：效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。