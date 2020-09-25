為淡化中華民國，民進黨立委范雲提案修正《國徽國旗法》、《總統副總統宣誓條例》、《宣誓條例》，要求總統以降各級行政官員，就職時不必向國父遺像宣誓；同時，行政機關、學校及國軍部隊的國旗，也不用懸掛國父遺像之上。提案今送立法進行一讀時，被國民黨嘲笑吃飽太閒，出手擋下；因民進黨團也不表意見，全案均已退回程序委員會擱置。

范雲指出，《總統副總統宣誓條例》制定於民國43年，要宣誓人肅立向國旗及國父遺像宣示，但當前所有民主國家，皆以國旗為主權象徵，元首宣誓儀式多以國旗為宣誓對象，或手按憲法、宗教經典，也有國家是交接元首權杖，用意是強調宣誓人對憲法的遵守、罕見有向特定政治領袖效忠的狀況。

范雲說，台灣民主化已逾20年，總統直選已經7次，《憲法》第48四十八條規定的誓詞也明定宣誓人「向全國人民宣誓」，而不是對特定政治領袖遺像宣誓，目前的做法恐怕已經違反憲政與法治精神。

因此，范雲針對《總統副總統宣誓條例》、《宣誓條例》提出修正草案，要求總統、副總統，及地方首長、簡任官、司法官、政務首長等公職人員進行就職宣誓時，不必再向國父遺像宣示，只要面對國旗即可。

不僅如此，范雲也提出《中華民國國徽國旗法》修正草案，將原先政府機關、學校團體及軍事部隊，應於集會場所正面中央「懸掛國旗於國父遺像之上」的規定，改為只要懸掛在集合場所正面中央即可，不必懸掛於國父遺像之上。

這3項由范雲提出的法案，在今天送交立法院院會進行一讀程序，國民黨認為該修法是「閒著沒事幹」，當場提出反對送交委員會審查，由於民進黨團也不表示意見，因此3案當場被退回程序委員會擱置。

對此，國民黨立委吳斯懷表示，民進黨一直以意識形態治國，去中國史還不夠，現在還以轉型正義為理由要拿掉國父遺像，明天就可能以同樣理由，換掉中華民國國號、國旗。

吳斯懷說，政府機關懸掛國父遺像，就是提醒國人勿忘當年的革命初心，勿忘中華民國的由來，今天民進黨要取消懸掛國父遺像，就是忘本、忘恩、忘義，有本事就宣布台灣建國獨立、立一部台灣國憲法。

(中時 )