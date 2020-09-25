研勤（3632）旗下研鼎智能（6529）自主研發「台灣圖霸」電子地圖，日前為國內房仲業者住商不動產以及大家房屋提供客製化地圖服務，利用地圖找房是目前買屋賣屋的最佳功能之一，「台灣圖霸」提供買方賣方以及房仲業者快速媒合房屋的電子地圖平台，幫助業者提高作業效率。

這次「台灣圖霸」專為「桃園市平鎮地政事務所」開發「平鎮價到」學區房價鑑價系統，讓想找優質學區的民眾能夠透過系統直接針對自己想要的學校地段進行搜尋，成交物件行情在系統上皆一目了然。

「台灣圖霸」是由國內老字號PAPAGO!導航系統的圖資提供商「研鼎智能」所研發，「台灣圖霸」電子地圖平台推出後，國內業者接連好評不間斷。這次「台灣圖霸」專為桃園市平鎮地政事務所開發「平鎮價到」學區房價鑑價系統，開發重點為實價登錄搭配學校/學區找房價，讓針對想找靠近某一間學校的欲購屋者，提供很好的房價分析平台。

研鼎智能指出，「平鎮價到」學區房價鑑價系統可針對國小、國中、高中職以及大專院校進行學校/學區搜尋，也可以點選年度以及房屋類型進階式搜尋，房屋類型搜尋細分為大樓、華廈、公寓、透天等，而透過點選年度更能清楚看到近幾年平鎮市的房價分析以及房價變化，地圖上也能選擇想要顯示的項目，如房屋總價、房屋單價、房屋坪數，物件搜尋條件非常廣泛，能快速搜尋到理想的區域房價，更讓房價行情完整呈現。

(工商 )