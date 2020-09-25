農委會畜產試驗所在「2020台灣創新技術博覽會」中展示的沼氣加值、黑水虻養殖、豬肺臟萃取膠原蛋白與金沙鹹蛋黃粉等多樣Made in Taiwan (MIT) 創新技術，吸引美國在台協會 (AIT) 農業組組長Mr. Mark A. Petry與副組長Mr. Erik Syngle也特別停下腳步，駐足聆聽介紹。

今年度的台灣創新技術博覽會中的永續發展館，規劃以「新農業」為主軸，展示30項具商品化潛力之科技研發成果。其中由畜試所展出4項創新研發成果，可有效解決產業問題並創造加值商機。

畜試所的4項創研發成果中的「沼氣加值與批次活性污泥處理技術」，畜試所指出，可有效提升沼氣產量並系統化處理活性污泥，為能源場及畜牧業優化廢水處理的創新技術；「黑水虻生產排程管理養殖技術」，則是透過操作場域硬體及動線規劃，改善養殖操作管理方法，提升農業剩餘資材的處理效率。

而「自豬肺臟萃取膠原蛋白之製程技術」，畜試所指出，萃取出第一型膠原蛋白，未來可望應用於生醫材料使用，讓低價值原料化身為高價值膠原蛋白；而「金沙鹹蛋黃粉與蛋黃油萃取技術」，可解決鹹蛋加工產業常因傳統節慶造成供銷失衡情形，讓過去需要「冷凍保存」的生鹹蛋黃變身為可以「常溫保存」的金沙鹹蛋黃粉及蛋黃油，有效調節產銷與降低倉儲成本，更保留鹹蛋黃100％天然原味提高應用方式，也是畜試所詢問度最高技轉技術。

(工商 )