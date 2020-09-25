國際清算銀行BIS在今年疫情期間，調查66國對於央行數位貨幣（CBDC）的認知與準備，八成受訪國家表示有在研究如何進行CBDC，BIS並提出三階段的進行方式建議，北威國際董事總經理、台大財金系教授劉憶如今（25）日在台灣金融科技協會「From Fintech to Techfin」金融科技論壇上指出，各國央行真正擔心的是，為了因為疫情而祭出的無限量QE趨勢下，未來的貨幣政策央行能掌控多少？

「民間的威脅來了，央行不得不做！」，劉憶如說，央行理解主流趨勢所帶來的壓力，但央行不會公開講，多數公開表示研究或推動CBDC的理由是為了金融普惠。

劉憶如表示，現在是數位經濟時代，需要數位交易，因數位可以帶來更快速，更便宜，BIS在今年疫情期間進行CBDC的跨國調查，主因也是來自歐美無限量貨幣寬鬆政策，讓民眾失去對央行發幣的信心，從國際組織來看，各國央行正在妥善面對此項挑戰，最積極是中國大陸，已有4個發行試點，為的是對付”超主權＋民間”的龐大壓力

惟劉憶如提醒，臉書使用亞洲第一的台灣，未來臉書幣發行對央行會是一大衝擊，但民間對CBDC的搜尋台灣僅排名第八，顯示是不重視的。

(工商 )