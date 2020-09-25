13年前熱播的韓劇《咖啡王子1號店》近日透過節目的邀請，將劇中演員們聚集一同觀賞舊作，沒想到男女主角孔劉及尹恩惠觀賞親密戲時，孔劉卻爆料女主角「偷加戲」掀開他的上衣，讓尹恩惠害羞到頻頻遮住臉。

由MBC電視台所製作的記錄片節目《青春紀錄－再一次20歲》中，找來了13年前拍攝韓劇《咖啡王子1號店》的主要演員一同回味當年作品，除了男女主角孔劉與尹恩惠之外，李善均與蔡貞安、金材昱跟金東旭都受邀演出，並分成3組各自觀賞分享當時的拍攝情況。

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其中一個片段敘述男主角想將女主角趕出房門，女方卻硬要闖進門，即使男方再次威脅「妳敢進來就不讓妳回家囉！」女方還是直闖進入房間，男方隨後將女方壓在門上熱情激吻。

孔劉及尹恩惠看到這幕都忍不住害羞的遮住臉，不過孔劉卻爆料當時在沒有指示之下尹恩惠疑似「親到忘我」自行加碼將手伸進去並掀他的T桖，他當下還不知道是到播出後才發現，尹恩惠則是不好意思的反駁表示「當下暈頭轉向哪有管到這些」。

孔劉激吻尹恩惠 害羞控告「偷掀衣手還伸進去」（圖／YouTube）

兩人逗趣的互動也讓網友看了紛紛留言「原來是加戲但演得很自然」、「好懷念喔」、「突然還想再看一次」、「當時的兩人好青澀」。

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(中時新聞網)