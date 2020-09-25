長者戴上太陽眼鏡，露出微笑，表示收到眼鏡是其次，最感動的是還年輕人願意撥出時間陪她說話，今年的中秋節特別不一樣。（張睿廷攝）

華山基金會與藍鐘商業有限公司盼讓獨居長者也能在中秋節感受到社會上的溫暖，於近日合辦活動「藍鐘中秋送愛」，除公司4名員工、華山基金會義工，也邀請網紅林進一起將公司代理的太陽眼鏡、老花眼鏡送至長者家中，讓年輕人坐下與他們面對面聊聊天、談近況，希望阿公阿嬤在明月當頭下，能度上一個不同以往的中秋節。

政府補助弱勢長者的主要對象為「三失」老人，包括失依、失智、失能，但其實有許多長者因早期有購入房產，無法得到補助，這些長者雖有屋子住，但因經濟狀況差，許多房子即便相當老舊也無法整修，居住環境越來越差，僅能仰賴社福團體微薄的補助及照護。

藍鐘公司員工發現社會上有許多這樣的長者後，主動策辦活動，盼能在佳節前夕帶給長者一絲溫暖，員工為了推廣義舉，找上網紅林進，邀其參與，而林進一聽到是公益活動，立刻允諾。

藍鐘員工與林進選定7名獨居老人，逐一將眼鏡送至他們家中，讓他們挑選自己喜歡的類型及樣式，阿公、阿嬤見到這些年輕人時都露出興奮的神情，滔滔不絕的說著自身的故事，聊著日常生活，各個神采飛揚，有別以往的沉默寡言。

陳姓奶奶說，為了這場活動，她特地先去剪頭髮，打理儀容，真的很開心素不相識的年輕人願意撥出時間來陪伴他們，收到眼鏡對他們來說只是其次，最重要的是有人願意坐下來，好好聽她說話，這讓她想起以前家人都還健在的時候，說著說著眼角不禁泛出淚光。

藍鐘員工表示，以往沒什麼機會接觸獨居老人，直到公司辦了這場活動才發現社會上有許多人生活相當艱苦，對於能夠盡微薄之力幫助到他們感到相當快樂，未來若有機會，將更積極參與類似的愛心活動。

林進指出，幫助人們是世界上最快樂的事，送禮至長者家中時，看到他們嘴角露出的微笑，自己也不自覺地跟著笑了出來。

藍鐘批發部業務主任林巧芹提到，對公司來說這些眼鏡只是一些庫存品，但對長者來說卻有著完全不同的意義，這場愛心活動絕不會是最後一次，未來有機會還會再舉辦相關的公益活動，善盡企業社會責任。

華山基金會指出，許多長者可能因家人都已離去，或與原生家庭不和、家暴、金錢因素的關係，生活較為艱辛，很高興有企業願意主動出手相助，盼該活動能拋磚引玉，讓更多企業看見，與社福團體合作，出手相助，讓溫暖充滿社會各個角落。

(中時 )