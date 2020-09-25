2020台南好米季於10月1日開跑，後壁區農會四樓開放民眾參觀，俯瞰彩繪稻田。（周書聖攝）

今年台南好米季將於10月1日中秋連假登場，台南市後壁區農會今日舉行記者會，邀請民眾於中秋連假到後壁欣賞彩繪稻田，享用多元的米食料理。今年主視覺由後壁高中美工科學生設計，以「蘭下你的心，稻走你的心」結合台南兩大農產，推廣米食文化。

去年台南稻作栽種面積近2萬5千公頃，為台灣一大米倉，後壁區農會推出一系列「稻」後壁「呷」好米活動，並由後壁高中學生構圖設計1.3公頃的彩繪稻田。

2020台南好米季於10月1日開跑，後壁區農會四樓開放民眾參觀，俯瞰彩繪稻田。（周書聖攝）

農會開放四樓觀景台，讓民眾俯瞰由紫紅、黃、綠、白四種彩稻構成的圖騰。並展出後壁高工學生的版畫、陶藝、彩稻作品，現場也有展示新營、六甲、後壁、柳營四個產區的稻米，讓民眾更深入了解台南好米。

農業局與台南應用科技大學合作，推出許多創意米食料理，以台南越光米製成的「海鮮可樂米餅」，松茸造型的「紅豆麻糬」、「米布丁」、「紅龜粿」等。

「稻」後壁「呷」好米活動準備多元創意米食，透過創意料理，讓民眾更了解台南好米。（周書聖攝）

台南市長黃偉哲說，除了蘭花以外，後壁是稻米的主要生產地，藉著多元創意產品，讓更多人喜歡米食。

黃偉哲看到美食當前，不顧鏡頭大口吃下米布丁，民眾若想嚐盡台南好米，可於10月1日前往後壁區農會參加，活動為期18天，開幕日打卡還送米香車輪餅。

(中時 )