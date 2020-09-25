星巴克飲品深受大家喜愛，但有一名網友分享，點了冰搖檸檬茶來喝，竞發現與國民飲品「泰山冰鎮檸檬茶」超像，但兩者價格超懸殊，引發網友熱議，不少人開玩笑說，花錢買品牌，也許杯子就100元了，飲料其實才20元。

網友在《爆怨公社》發文分享，心血來潮在星巴克點「冰搖檸檬紅茶」來喝，但一杯要120元的飲料，喝起來竟有些似曾相似，與泰山冰鎮檸檬紅茶99.99999%一樣，讓原PO嚴重懷疑，後台是否倒泰山檸檬紅茶進去星巴克的杯子裡。

貼文立刻引發網友討論，「不會啦！因為星巴克是統一，不會用泰山啦」、「星巴克是拿來炫富的，誰管你杯子裡是什麼東西」、「你不懂啦！紅茶20元、杯子100元，貴在杯子」、「覺得喝起來還是有一點不一樣的說」、「台灣人的錢真好賺」、「你說喝起來是別種味道就算了，偏偏跟泰山檸檬紅茶一樣！那種感覺真的很阿雜」。

不少網友直呼，其實去星巴克消費就是買品牌，很多飲料配上那個杯子，高級感就出來了，而且「品牌加持，冷氣、沙發、充電」都要錢，羊毛出在羊身上；另也有人分享，他6年前的星巴克杯子一直留著，每天都從家裡倒冬瓜茶去公司裝b，直到星巴克LOGO改版後，才被同事發現。

最後也有人出面緩頰說，也許是供應廠商可能是同一家，在配方上面有稍作調整，但基本口味不會差太多，但同樣的東西在不同的地方賣，本來價位就會不一樣。

(中時新聞網)