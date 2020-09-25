因應新冠肺炎，我國爭取加入分配未來疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）。衛福部長陳時中今表示，我國9月18日已經跟COVAX簽約，預計10月初會付訂金。民眾黨立委邱臣遠今下午追問，疫苗要等多久，是否會受到國際干預導致沒疫苗，陳時中表示，確定時間COVAX也不知道，但該平台政治干擾力不多，有信心會公平分配。

新冠肺炎疫情仍持續在全球延燒，苗備進度備受矚目，陳時中今證實已跟COVAX簽約，預計10月初付訂金，邱臣遠關注簽約是否就是保證，因為COVAX有150個國家加入，台灣確定等的到嗎？要等多久？是否屆時會因為國際干預導致沒疫苗可以施打。

陳時中表示，確定時程COVAX也不知道，可以掌握的疫苗都還沒確定下來，目前該平台政治力干預不多，對公平分配疫苗有信心，且確定不會選擇中國的疫苗，這是確定的。

至於國產疫苗研發情況，陳時中說，有3家進入第一期人體實驗，8月底通過，1家已經開始在人上面，2家這禮拜開始，具體時程要看整體臨床研究有無相關狀態，時間無法完全掌握。

邱臣遠質疑，政府疫苗預算編列136億元，其中20億元用於鼓勵國產疫苗研發，剩餘則是疫苗採購，兩者差距6倍，是否對國產疫苗沒信心。

陳時中說，20億拿來鼓勵疫苗相關研發及人體試驗，如果有國產疫苗上市，我們會優先來採購。

(中時 )