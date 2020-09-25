警方分析，假投資詐騙被害人年齡層以20至29歲最多。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名40歲黃姓女子，日前在交友平台「Badoo」認識一名男網友，雙方聊天交往一段時間後，該男慫恿黃女投資虛擬貨幣，並且提供「九恆星」假投資網站，黃女第一次試玩獲利300元左右，發現真的「能出金」，便加碼投資，陸續投入1200萬多元，但後來當黃女欲提領獲利時，卻無論如何就是無法出金，才驚覺受騙報警處理。

刑事局特別傳授幾點特徵讓民眾確認使否為詐騙站：

一、 投資網站以「網友」介紹或「網路」瀏覽居多，非金管會規範投資管道。

二、 僅有LINE客服，且公司無電話客服及實際地址。

三、 標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」且「利潤豐厚」。

四、 入金帳戶常換，入金後要求拍照提供匯款單。

五、 小額獲利可以出金，引誘持續加碼。

六、 查看165官網或臉書定期公布之假投資(博奕)網站清單，或利用趨勢科技防詐達人查詢。

七、 有疑問時，即時撥打165反詐騙諮詢專線。

刑事局分析，這類詐騙手法，受騙年齡層以20至29歲最多(占50％)、30至39歲次之(占31％)，另統計今年8月份假投資(博奕)詐騙網站，報案件數前3名依序為，「友點讚」25件、「Bitforex」24件、「AsiaEx」17件。針對上述手法，刑事局持續以165專線資料庫做大數據分析，定期公布假投資(博奕)網站，民眾亦可利用趨勢科技防詐達人即時查詢。同時，也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

(中時 )