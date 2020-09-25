蕭敬騰感念小鬼照顧 盼獻聲送最後一程

『即時』蕭敬騰＠署茗職茶內湖店開幕

蕭敬騰（老蕭）5月跨界手搖飲「署茗職茶@AT Tea」，在西門町設立第一間店面後，25日出席台北內湖旗艦店開幕記者會；他日前到黃鴻升（小鬼）靈堂致哀，今被問當時和小鬼說了什麼，老蕭婉拒回應，僅表示近日聽到將為小鬼舉辦追思音樂會，希望有機會為小鬼唱一曲歌，但又怕被網友嫌棄，「大家都不知道，要不要在這時候出現，但很想陪他做些事」。小鬼是老蕭就讀親民技術學院時的學長，兩人曾一起辦迎新會，「那時我還不是藝人，在學校看到他，就好像看到巨星的感覺，大家都很開心，我們還一起做了學校迎新會，鬼哥主持、我唱歌，正式出道後我在行業裡，鬼哥也很照顧我，很有緣份」。

老蕭的茶飲事業年底前預計將在海內外開設20家分店，今開幕的內湖旗艦店恰巧在好友林俊傑（JJ）的咖啡店附近，老蕭透露有一回趁空走過去JJ咖啡店，發現JJ的店竟然5點就下班關門，撲空的他只好在IG限時動態發文，笑虧「當他員工也太爽，結果JJ 2個小時後才看到，說他在辦公室」；由於老蕭名聲令茶飲店樹大招風，之前曾被酸民批評，對此老蕭謙虛表示：「不管真實或是假的言論，都要檢討，並且我們再度嘗試，如果（批評）是真的那就調整，假的也不會被牽著走。」唯一心疼員工士氣受影響，表示會給予實質鼓勵，至於鼓勵是否反應在員工的待遇及年終？老蕭霸氣表示曾與其他股東商量這件事，「該給的、該加的都不能少，不能客氣！我們要做的就是讓他們賺錢，能給他們的就是更多的錢，該給就給」。

今年受到新冠肺炎疫情影響，許多大咖都留在台灣，追問老蕭今年跨年接了幾場活動，他的經紀人Summer透露目前已接下2場演出，到時侯勢必得趕場；此外由於疫情，老蕭今年推了不少真人秀及電影邀約而大失血，對此他表示不會覺得可惜或少賺錢，「為什麼會有這種觀念？而且這是少賺不是賠，這種時侯還可以開開心心地已經很幸福了」。

老蕭今出席手搖飲店開幕記者會。（石智中攝）

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