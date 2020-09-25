淡水環境藝術節邁入第12年，藝術踩街及環境劇場兩大活動是淡水地區每年盛事，因為經費逐年減少，淡水區公所表示，今年首度採輪流舉辦，今年先舉行踩街遊行，明年再舉辦環境劇場，27日將有 45個爭奇鬥艷隊伍踩街，節目精彩可期，將媲美國際嘉年華會。

淡水區長巫宗仁表示，淡水環境藝術節是淡水地區每年盛事，淡水各式團體會精心裝扮遊行，是淡水地區著名的節日，但因活動經費從原先1千5百萬逐年遞減，今年僅剩不到400萬經費，淡水區公所表示，在經費吃緊下為顧及品質，今年開始將輪辦踩街、劇場。

淡水區長巫宗仁表示，以隔年輪流舉辦踩街與劇場的方式來辦理，劇場雖然延到明年舉辦，卻因此有了充份時間規畫，明年演出西仔反故事外，預計還會添加入新元素，為表演帶來不一樣亮點。

淡水區公所表示，今年踩街遊行將在27日下午3時在淡水區中正路上舉行，今年適逢疫情，45個團體除了和往年一樣爭奇鬥艷推出各式異國隊伍外，每對踩街隊伍都會戴上各式精心裝扮的特色口罩。

淡水區公所補充，最吸引民眾拍照的定點表演分別是淡水福佑宮、馬偕銅像三角公園、淡水觀潮廣場等，民眾只要在定點等待，就可欣賞拍攝到所有45隊不同特色的踩街隊伍。

(中時 )