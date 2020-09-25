中秋、雙十連假接連到來，預防連假民眾捐向意願低，各地血液庫存量恐又短缺，為鼓勵民眾踴躍捐血，台中中區2家餐飲名店金之園草袋飯、富鼎旺首度強強聯手，祭出捐血免費吃必比登的活動；民眾捐血可獲兩家任一家餐廳便當兌換券，業者也喊出「捐完再吃！」，吸引許多民眾參與。

2020年米其林美食指南首度將台中美食納入，中區47年老店金之園草袋飯以及超過15年歷史的富鼎旺入選必比登，其中金之園草袋飯負責人范家豪獲選台中市卓越獅子會會長，特別在連續假日前集結社友一起舉辦捐血活動；其捐血贈品自然少不了自家招牌便當兌換券。

由卓越獅子會舉辦「捐血做愛心，好康3重送」活動，現場捐血250CC.就有機會獲得日新戲院電影票乙張、塔拉朵冰淇淋兌換券乙張、中區米其林必比登推介美食范記金之園餐券或富鼎旺餐券（二擇一）乙張，捐血500C.C.可獲贈品兩份，限量220份！

范家豪說，金之園自從名列必比登名單後，來客爆增三成，電話預約外帶還要等40分鐘；而富鼎旺負責人蔡汎傑指稱，店裏最招牌是豬腳便當，他也當場捲起衣袖捐血，並且呼籲民眾「捐完再吃」，做愛心、吃美食也兼顧健康。

范家豪說，他從小成長在中區，對中區有深刻濃厚的感情，更關心中區人、事、物發展，中區也有許多需要關心的弱勢族群，這次就是希望能貢獻自己的力量，為中區做事，因而邀集同樣獲得必比登推介的餐廳，加上中區的電影院、台中知名冰淇淋店等，希望發揮影響力。

(中時 )