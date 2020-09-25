為了因應新冠疫情，許多原本面對面會議改成視訊會議，但直播設備未確實關閉，經常引起笑話。據阿根廷媒體《布宜諾斯艾利斯時報》報導，阿根廷眾議院議員阿梅里在遠端視訊期間，做出拉下女性上衣的動作，臉整個往胸部貼上似在吸吮，但忘記直播視訊仍在開啟情況下，親熱畫面傳遍全球，也讓阿梅里遭國會停職。

阿根廷眾議院議員阿梅里在遠端視訊期間，做出拉下女性上衣的動作，臉整個往胸部貼上似在吸吮，但忘記直播視訊仍在開啟情況下，親熱畫面傳遍全球。

報導指出，阿梅里（Juan Emilio Ameri）透過視訊軟體Zoom參與遠距國會會議，但沒想到視訊大螢幕上竟然出現一名女伴在靠近阿梅里並坐在他大腿上後，阿梅里開始臉埋進該名女子的胸部，並做出親吻動作，令同場參與視訊會議的議員難堪。

對此，阿梅里解釋，該名女子是他的伴侶，而在會議進行到一半突然斷網，「我的伴侶從浴室走出來，因為她前10日才剛接受隆乳手術，想看看手術後的成果如何」，沒想到網路又突然恢復正常了。

對此，此一尷尬畫面也擾亂了會議進行，眾議院議長馬薩（Sergio Massa）並要求阿梅里必須對此「嚴重冒犯」行為向議會報告，並稱讓整個國會蒙羞的他要立即停職，並組成5人委員會調查他是否有開除他的可能，未來5日將會有結果。

報導也指出，這也並非阿梅里首次出現與女性的爭議事件。就在2019年12月，在他就任議員前，就傳出他曾性騷一名17歲未成年的女性政治運動者。

(中時新聞網)