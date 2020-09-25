20歲邱姓女子19日在北市信義區夜店外的長椅上，遭一名柯姓男子潑屎，其母也在女兒被潑糞前幾天的12日，在新北市住家樓下，遭討債集團持鐵釘角材、球棒，虐打住院近一周。邱女爸爸對媒體表達不滿情緒時，才揭開他黑歷史，原來邱父曾是台灣「大尾鱸鰻之一」薛球的好兄弟，沒想到這位昔日江湖的狠角色，出獄後竟因妻子擔任互助會首被倒6、70萬元，遭追債毒打成重傷，自己卻束手無策。

邱父對《東森新聞雲》表示，自己出獄後，依李姓討債者的規矩，先後簽下2張各5萬元本票，並積極籌措還款事宜，未料對方卻以如此不理性的手法追討，讓仍在假釋期間的他，深怕再涉足江湖事，失去與家人團聚的時光。

邱父受訪時，娓娓道出年輕時誤入歧途混跡江湖涉案，包含非法油品買賣、偽造文書和恐嚇取財，遭判刑13年，並在當年素有「天下第一監」之稱的台南監獄服刑，而同在南監服刑的綽號「惡虎」、「新竹球」的十大槍擊要犯薛球，不但是邱父的同房室友，更是麻吉，至今與薛球家人還保持友誼，互相寒暄問暖。

邱爸2018年4月服刑10年，聲請假釋出獄獲准，只是昔日在江湖上還算狠角色的他，出獄後竟因妻子擔任互助會首被倒6、70萬元，遭到追債而妻子被毒打重傷，女兒更被當街潑糞羞辱，卻因自己仍在假釋期間，選擇低調在新北市開公司經營油品生意，已打算按部就班每月清償妻子債務，只盼對方停止暴力討債行為，再給他們一些時間。

說到薛球，大多國人他是台灣史上的「大尾鱸鰻之一」，90年代橫行全台，闖空門、恐嚇取財，持槍擄人勒贖，手段相當兇殘，更與當年張錫銘並稱為「南惡龍、北惡虎」，甚至犯下台中市前副議長張宏年3億元綁架案等數十起重大強盜案件，入獄10多年後，2019年8月因肝癌病逝於台南市立醫院。

(中時新聞網)