屏東縣議員李世斌發現，屏東市區路口巷弄幾乎皆設有交通號誌，三五步便一處，有時燈號不一致，嚴重影響行車品質，盼警局能嚴格規範設置標準；屏縣交通隊則強調，架設紅綠燈有一定流量與準則，屏東密度其實沒有較高，或許是用路人感受不同。

「不要有力人士來講就設」，李世斌指出，近來發現市區路口多了不少紅綠燈，往往是稍有車禍，或附近居民反映，經過民代與相關單位會勘後，便會發現又一處新的紅綠燈裝設上去；他認為，架設交通號誌是為降低事故發生，原本立意良善，不過數量太多，反而變成擾民。

紅綠燈若過於頻繁，將會影響它的權威性，有些用路人為貪快，乾脆直接通過，交通號誌變成參考；李世斌說，其實號誌只是輔助，最重要還是用路人必須遵守交通規則，經過路口停看聽，就不容易發生意外。

屏東縣警局交通隊組長程大維則表示，屏東縣公路總長1447公里，共架設1800處交通號誌，其中有500處是閃燈警示，若相較高雄市長度1320公里就有約4000處號誌，顯然屏東密度並非最高。

或許是用路人感受不同，程強調，會以號誌幹道或路網連鎖的方式改善，讓車行速度更順暢，且根據標示及號誌設置規則顯示，幹道或支道需達一定人車流量時才能架設交通號誌，絕不會因為有民眾建議或民代陳情就浮濫裝設。

(中時 )