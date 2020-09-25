為協助全球僑台商農業產業發展，僑務委員會與國立中興大學、全國農業金庫、中華民國對外貿易發展協會、亞洲台灣商會聯合總會等單位於今日辦理「農業投資和創業商機交流座談會」，邀集產、官、學界三方交流，共策全球僑台商農業發展與升級轉型。

中興大學校長薛富盛致詞表示，台灣的農業學術研究能量與產業競爭力在世界上首屈一指，盼藉由興大國際產學聯盟鏈結校內深厚的研發技術能量與產業界共同合作，將台灣優良產品輸出到全世界，秉持「知識產業化、產業國際化」之信念與目標，打造互利共贏的新合作模式。

僑委會副委員長徐佳青說，今天的座談會不只產、官、學齊聚一堂，還有農業金庫最大融資機構成為我們後援，不管是要從海外回來投資或是介紹前往海外投資，都有雙向交流機會。台灣的物聯網、數位農業有領先全球的機會，我們和農業金庫也希望有更進一步合作。

徐佳青又說，自從520就職以來，僑委會發展全球僑台商農業服務方案，和農科院合作建置LINE平台，接受全球24小時進來的熱線，8月底建置到現在已經300多件成案。

(中時 )