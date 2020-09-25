新北市府在中秋佳節以「願圓、月圓、人團圓」的概念推出三大活動。（新北市觀旅局提供／葉德正新北傳真）

中秋佳節將至，新北市府以「願圓、月圓、人團圓」的概念推出三大活動，28日由幾米「月亮許願」在碧潭打頭陣，10月1日則有平溪菁桐「新北點燈向世界報平安」，壓軸10月4日新北大都會公園「來新北 音樂盒・野餐」，透過許願、祈福的活動，一起為世界祈福。

新北市觀光旅遊局25日舉辦活動開跑記者會，新北市長侯友宜與插畫家彎彎一起為活動揭開序幕。

侯友宜說，碧潭的活動由幾米及其團隊以「如果我可以許一個願望」繪本概念，全新創作月亮地景藝術裝置，展期從28日至12月31日止，白天可見俏皮月亮與蛋糕帶來甜蜜的模樣，成為新北市打卡新亮點；夜晚點亮溫暖光輝與碧潭自然山水結合，並向月亮許下心願，希望心中的願望能圓滿實現。

10日1日中秋節當晚，新北市長侯友宜邀請防疫團隊齊聚菁桐的石底大斜坑，將於天燈題字並點亮希望，告訴國際友人台灣很好，新北很好；並同時點亮首度在菁桐打造的全場域藝術裝置，活動開幕更邀請張逸軍老師演出全新製作的劇目「天地靜好 歲月無驚」與活動相呼應。

現場也邀請知名插畫家彎彎親繪主裝置月球「夢幻銀河」、煤礦區「月亮公園」、菁桐老街「心礦神怡」、菁桐車站對面「璀璨玫瑰」、大斜坑樓梯 「漫漫傘步」等，完全展現懷舊與現代藝術的交融美學。

10月4日中秋連假尾聲，則歡迎大家揪上三五好友，來到比紐約中央公園還大1.25倍的新北大都會公園參加「來新北 音樂盒·野餐」，一起到公園吹風放空、聽音樂、野餐。

當天下午4點到晚上10點更有精彩絕倫演唱會，由新生代R＆B歌手「吳獻OSEAN」熱情開場，還有「旺福」樂團、「MAFANA」樂團、「小球（莊鵑瑛）」、「戴愛玲」、「Suming舒米恩」接力開唱，最後則由「90s首席怪潮玉女」蘇慧倫擔任壓軸表演。

新北市政府表示，結合中秋節連續假期，歡迎大家來新北市「安心旅遊住新北」，同時也藉由這次系列活動向全世界遊客展現臺灣之美，造訪新北市幸福城市，探索新北市各區經典山林小鎮。

(中時 )