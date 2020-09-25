因政府全力應對新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，英國8月政府債務暴增至359.2億英鎊（458億美元），創下同期新高，但低於本財政年度稍早時創下的高峰。

7月的公共債務下修逾110億英鎊，但本財年頭5個月（4～8月）的政府債務仍進一步增至1737億英鎊，創下歷史新高，亦超出金融危機高峰期的全年債務總額。

根據英國預算局（OBR）發布的最新預測報告，本財年全年公共債務將達到3720億英鎊，創下歷史新高紀錄，相當於國內生產毛額（GDP）的18.9%，這個比例將創下二戰以來新高。

英國8月份公共部門淨債務達到2.024兆英鎊，或相當於GDP的101.9%，該比率創下1960/61財政年度以來的最高值。

在今年第二季，在七國集團（G7）中，英國受到疫情的衝擊最嚴重，其第二季GDP暴跌20%。英國央行預估第三季GDP將較疫前水準下滑約7%。

(時報資訊)